日本人スラッガーの村上宗隆（26・シカゴ・ホワイトソックス）がメジャーリーグ（MLB）を騒がせている。21日（日本時間）基準で村上は今季17本塁打と、アーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース・16本）を抜いてアメリカンリーグ（AL）の本塁打単独トップに立った。算術的にはシーズン56本ペースであり、大谷翔平が昨年築いたアジア人メジャーリーガー最多本塁打記録（55本）を塗り替える勢いだ。村上は4月の5試合連続本塁打