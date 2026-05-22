日本大学の入試会場で他人名義の偽造在留カードを使い、替え玉受験をしようとした疑いで中国人の塾講師の男が逮捕された。袖口に小型カメラとみられるレンズが付いた服も押収され、警視庁は組織的なカンニングの可能性を調べている。偽造在留カード使い入試会場へ侵入か日本大学の入試会場で替え玉受験をしようとした男から黒い服が押収された。その服の袖口には、ボタンの代わりに小さなレンズが付いていた。20日、他人の偽造在留