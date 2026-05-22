お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が21日深夜、TBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。歌手の森山良子を母に持つ妻・奈歩さんと仲を取り持った女性芸人を明かした。番組の前日に、お笑い芸人まちゃまちゃの芸人人生30周年と50歳誕生日を兼ねて、妻・奈歩さんと3人ですし店へ行ったという。この日のすしはまちゃまちゃの希望で、小木は「まちゃまちゃはね、あいつが何かしてほしい