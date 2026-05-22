スピードスケートのオリンピックメダリスト郄木美帆さんに、新たな栄冠が加わる見通しです。高市総理大臣は22日、郄木さんに国民栄誉賞の授与を検討するよう指示しました。木原官房長官：国民に広く夢と感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらした。郄木さんは、スピードスケートでオリンピック4大会に出場し、日本の女性オリンピアンで最多となる金メダル2個を含む通算10個のメダルを獲得し、こ