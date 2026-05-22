俳優の岡田義徳（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。次男を顔出しで公開し、成長した息子2人が仲むつまじく戯れる2ショットを投稿した。【写真】「めっちゃ可愛い」次男“顔出し”で公開！岡田義徳＆田畑智子の成長した息子2人の近影岡田は「兄弟仲良く。一番良い時間。#兄弟 #我が子」とつづり、長男に顔を寄せてちゃめっ気のある表情をした次男の写真と、遊具に向かい合って乗り戯れる長男と次男の2ショットを披露し