ブルージェイズのアダム・マッコ投手（25）が21日（日本時間22日）、チームブルペンデーとなったヤンキース戦で2回途中から2番手で登板し、1回1/3を1安打2三振無失点に封じて、メジャー初勝利を手にした。試合は2−0で勝利し2連勝となった。左腕はメジャー初の「スロバキア」出身投手で11歳時に母国からアイルランドに移住。その後カナダに移り住み、野球を始めた。3月のWBCではカナダ代表入りした。今月中旬に初昇格。ここ