北海道、旭川市にある旭山動物園の飼育員の男が焼却炉で妻の遺体を焼いた事件で、警察は男を殺人の疑いで再逮捕しました。殺人の疑いで、再逮捕されたのは旭山動物園の飼育員鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者は3月31日、旭川市の自宅で同居する妻、由衣さんを殺害した疑いがもたれています。鈴木容疑者は調べに対し、「ロープで首を絞めて殺した」などと容疑を認めています。鈴木容疑者は由衣さんの遺体を動物園の焼却炉で焼いた罪