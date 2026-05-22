お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。意外なところが、実年齢の54歳より10歳も若かったことが判明した。紫外線が気になるこれからの季節、手の老化防止について番組では特集された。肌のこすれ、水仕事、乾燥などで手は顔よりも5年早く老化が進むという。メンバーのほとんどは年相応の手だったが、小木だけは、シミもシワもなく、40歳代半ばに見えるとされた。これには