元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。“つけ毛”ショットを公開した。【写真】「しげしげ めっちゃかわちい」“つけ毛”ショットを公開した村重杏奈村重は「どうです？？？久しぶりのロング！つけ毛です！（もっとオシャレな言い方あるはず）」と投稿。続けて「懐かしいような初めてみるような！！ 最近は大人ヌーディーなスタイリングが多いのでなんだか若くて楽しかった