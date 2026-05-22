タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。体操着ショットを公開した。「昨日めっちゃ疲れてたけどファンの方から『寝る前にマッサージガン使うんだよ！』って言われて、久しぶりに使ったらよく寝れたし疲れ取れた」と体操着姿の写真をアップ。「疲れすぎてるとそういう物があったこともセルフケアも忘れてしまうけどやっぱり大事だねリマインドして