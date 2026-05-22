ボクシング漫画「はじめの一歩」などで知られる漫画家で、手術を受けて退院した森川ジョージ氏（60）が22日までにXを更新。術後の経過を報告した。森川氏は、フォロワーから「あの…先生…千堂vsリカルドもそろそろ…あのくっそ気になる引きで終わってから…幾星霜…」と、自身の療養のため休載している「はじめの一歩」の再開を望む声が寄せられ、「術後の経過は順調です」と報告した。作品については「掲載されてまたすぐ休載と