沖縄県の辺野古沖で同志社国際高校の高校生らが死亡した船の転覆事故について調査していた文部科学省は、研修旅行の内容が政治的活動を禁じる教育基本法に違反しているとして、学校法人「同志社」に対し改善を求める通知を出しました。松本文科大臣：研修旅行については、事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております。名護市の辺野古沖で3月、同志社国際高校の生徒ら2人が死