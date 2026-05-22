女優の大政絢（35）が22日までにインスタグラムを更新。1歳になった愛息とのツーショットを公開した。大政は、幼い愛息と手をつないで歩く幸せいっぱいの写真をアップ。「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく」としみじみとつづった。1歳の誕生日をケーキで祝った写真も公開し「嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした」と報告。「いつも幸せをありがとう」とつづった。大政は21年12月、ロックバンド、ONE