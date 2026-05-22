犬の鳴き声でわかる心理5つ 1.喜びや楽しさ 犬が吠えていると「怖い」と思われてしまいがちですが、実はポジティブな気持ちで吠えることも少なくありません。 少し高めの声で「わんわん！」「わん！！」と鳴いているとき、目をキラキラ輝かせていたりシッポを大きくぶんぶんと振っていたりする場合は喜びや楽しさを表現しているのでしょう。 飼い主さんが帰ってきて出迎えたときや散歩で仲良しの犬と会ったときな