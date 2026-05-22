アソビシステムが、VOLVE CREATIVE（VOLVE）の株式の取得を通じて、同社との資本業務提携を実施した。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） VOLVEは、音楽を起点としたIP創出に取り組むクリエイティブカンパニー。リアルとバーチャルの両軸で、アーティスト、クリエイター、プロジェクト