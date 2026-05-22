歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第19回のタイトルは「過去からの刺客」。羽柴秀吉（演：池松壮亮）が柴田勝家（演：山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるも、作戦を巡って勝家と対立。戦線を離れて戻ってくるという場面が描かれていました。いわゆる「手取川の戦い」ですが、なぜ上杉軍と織田軍がぶつかっていたのか？本記事では、その流れを分かりやすく整理・解説します。