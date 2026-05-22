楽天と楽天ペイメント、ファミリーマートは、楽天市場のポイントアッププログラム「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」に、ファミリーマートが参加すると発表した。対象となるのは7月1日～。 7月1日以降、全国のファミリーマートで楽天ポイントカードを提示のうえ、月間3000円以上買い物をすると、条件達成月の楽天市場の買い物に対して、+0.5倍の