俳優でモデルの中条あやみさんは5月21日、自身のInstagramを更新。俳優の井川遥さんとのプライベートショットを披露しました。【写真】中条あやみ＆井川遥の“デート気分”ショット「茶目っ気たっぷりのおふたりがきゃわ」中条さんは「ウキウキるんるんデート気分な私でした」とつづり、3枚の写真を投稿。ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）で共演している井川さんとの食事会の様子です。1枚目は満面の笑みのツーショット、2枚目は