大東建託は、千葉県居住の20歳以上の男女、2022〜2026年合計4万1578人を対象に「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜千葉県版＞」に関するアンケートを実施しました。今回は、その中の「住みここち（自治体）ランキング」の結果を紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：印西市2位は、6年連続で印西（いんざい）市がランクインしました。千葉ニュータウンを中心に発展した街で、大型商業施設が並ぶ便利