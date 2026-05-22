焼きまんじゅう製造元のほたかや公式X（旧Twitter）は5月21日に投稿を更新。自社の焼きまんじゅうパフェについて気持ちを吐露しました。【投稿】騒動について弁明「なんとも言えない気持ちになりました」「番組制作の方からは謝罪をいただきましたでも悲しかったので少しだけつぶやかせてください」と書き出した同アカウント。19日に放送されたバラエティー番組『踊る！ さんま御殿!!』（日本テレビ系）にて、焼きまんじゅうが取