沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子高校生らが死亡した事故で、京都府が高校に対しての見解を会見で述べました。 今年3月、名護市の辺野古沖で修学旅行中の同志社国際高校の生徒らが乗船した船2隻が転覆し、武石知華さん（当時17）と船長の2人が死亡しました。 京都府の西脇隆俊知事は高校に対して22日の会見で以下の4点について見解を述べました。 ◆研修旅行について京都府の西脇隆俊知事は「同校の安全確保は著しく適