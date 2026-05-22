「ギルティ炭酸 NOPE」が発売1週間で2000万本突破し、サントリー炭酸飲料で令和史上最速を更新したと大きな話題に。ギルティな味は外食産業にも派生しているようで…？【写真】「食べきれる？」はなまるうどんから発売された“爆担々”かつや、はなまる「ギルティ飯（背徳グルメ）」の波バーガーキングでは5月1日〜28日までの期間限定でビーフ5枚にチェダーチーズ8枚を重ねた“横綱級”の超大型チーズバーガー 『二代目ベビーボ