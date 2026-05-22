フィギュアスケートの宇野昌磨選手と、本田真凜選手は22日、自身のインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表しました。2人は連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と