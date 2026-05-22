タレントの鈴木紗理奈（48）が、21日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）に出演。表現者としての心境を語った。同番組では、デザイン業に従事する28歳女性リスナーの悩みをピックアップ。孤独な環境で良い作品が生まれるものの、幸せそうな周囲を見ると落ち込むという相談者に、鈴木は「たぶん、タレントとか芸能人って不幸じゃないとダメなのよ」と持論を伝えた。「というのは、安定し