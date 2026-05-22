タレントSHELLYが22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。患者のカルテの公開を訴えた。番組では東京・上野にある歯列矯正歯科が突如閉院し、100万円を超える治療費を一括で前払いして途方に暮れる人もいることなども伝えられた。歯科の増えすぎや、物価高による経営危機などが閉院の理由だという。SHELLYは、「こういうことが増えているなぁ」と現状への思いを口にした上で、「次に（別の歯科に）行く時に情報