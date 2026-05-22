木原官房長官は22日、「郄木美帆氏への国民栄誉賞の授与について検討を進めるよう総理から指示があった」と述べて、高市総理大臣から指示を受けたことを明かした。また木原長官は、授与対象となった理由について「我が国のスポーツの振興と発展に多大な貢献をされた。国民に広く夢と感動を与えるとともに社会に明るい希望と勇気をもたらした」と説明した。今年の春に現役を引退した郄木美帆さんは、スピードスケートの