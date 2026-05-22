M！LK佐野勇斗（28）が、21日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜午後7時54分）の人気コーナー「ゴチになります」に出演。俳優賀来賢人に“未読スルー”されていることを明かした。この日は、ドラマでの共演をきっかけに「お兄ちゃん」と慕う賀来がゲスト出演。佐野は賀来に対し「ずっと気になってることがあって」と切り出すと、「ドラマが終わった時にすごいお世話になったので、個人宛に『本当にありがとうご