【BitSummit PUNCH】 開催期間：5月22日～5月24日 開催場所：京都みやこめっせ 京都府の京都みやこめっせにて5月22日から5月24日にかけて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」にて、集英社ゲームズがブース出展をしている。 集英社ゲームズブースでは、5月28日に発売を予定しているノベルアドベンチャー「シュ