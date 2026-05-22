「家賃収入が毎月10万円あれば安心できそう」と考える人は多いでしょう。確かに、不動産投資は毎月家賃収入が入るため、安定収入のイメージがあります。しかし、実際には家賃収入がそのまま手元に残るわけではありません。ローン返済や管理費、修繕費、税金など、さまざまな支出が発生します。 本記事では、家賃収入10万円の場合、実際にどれくらい手元に残るのかを解説します。 家賃収入10万円がその