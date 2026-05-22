楽天は22日、5月23日と24日のロッテ戦で、石川県七尾市と共同で開発した、能登地方・七尾市の食材を使用したアスリート向けメニュー「NANAO POWER FOOD」を販売することになったと発表した。昨年スポーツと地域の魅力を融合させた新たな価値を創出することを目指しスタート。昨年好評だったことを受け、今年も新たなメニューを選手食堂で提供するとともに、ファンにも楽しめるよう、スマイルグリコパーク内「東北ＨＥＲＯ’Ｓ