5月22日 投稿 セガは5月22日、「クレイジータクシー」シリーズ公式Xアカウントにて、新映像をポストした。 「クレイジータクシー」シリーズは、タクシードライバーとなり街中を爆走しながら客を送り届けるドライビングアクションゲーム。「THE GAME AWARDS 2023」にて新作タイトルが開発中であることが発表されたのち、2024年7月には開発メンバ}