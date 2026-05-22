●ヤンキース0−2ブルージェイズ○＜現地時間5月18日ヤンキー・スタジアム＞トロント・ブルージェイズが同地区4連戦の最終戦に完封勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、3試合連続ノーヒットに終わった。ブルージェイズは初回、2番ブラディミール・ゲレロJr.が四球と盗塁でチャンスを作り、3番ドールトン・バーショーの適時二塁打で幸先良く1点を先制。岡本はなおも一死二塁で第1打席を迎え