【マクドナルド×ロックマン コラボ】 5月22日 公開 日本マクドナルドは、「ロックマン」シリーズとのコラボ企画を5月22日に公開した。 本コラボでは、楽曲「エアーマンが倒せない Team.ねこかん[猫]プレミアムversion」が公開。夏に向けて、マクドナルドのドリンクメニュー、プレミアムローストアイスコーヒーをアピールする歌詞となっている。