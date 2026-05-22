昨年大人気だったサンリオキャラクターズの食玩が、再び登場することに。待望の再販に歓喜の声があがっています。バンダイから「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」が待望の再登場☆いちご味のチョコがけボーロとパッケージチャーム1個(全10種)入りだよ♡5/25(月)〜全国のお菓子売り場などで発売! (@sanrio_newsより引用)バンダイ「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」