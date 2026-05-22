ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２１日（日本時間２２日）に敵地ニューヨークでのヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割１分８厘。チームは２―０で勝って２連勝。４連戦を２勝２敗で終えた。１点を先制した初回一死二塁、左腕ロドンのカウント１―２からの４球目、内角低めのスライダーに反応。バットを止めたものの、一塁塁審は「振った」と判定し、空振り三振となった。４回