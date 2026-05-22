アメリカ・メジャーリーグ（MLB）のサンフランシスコ・ジャイアンツに所属し、「WBC 2026」では韓国代表の主将を務めた野球選手のイ・ジョンフが、G-DRAGONやソン・ガンホらと同じ事務所に所属することになった。ギャラクシーコーポレーションは5月22日、イ・ジョンフとの専属契約締結を発表した。【写真】韓国イケメン主将と話題に…イ・ジョンフ今回の契約は、イ・ジョンフの韓国内外におけるマネジメントをはじめ、ライセンス、