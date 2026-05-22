俳優キム・スヒョンの未成年交際疑惑をめぐり、事態が大きく動いた。警察が、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」代表キム・セウィの主張を“虚偽”と判断したのだ。【大逆転へ】キム・スヒョンの疑惑、警察は「虚偽」と判断これについて、キム・スヒョン側の弁護士が見解を示した。コ・サンロク弁護士は5月21日、自身のSNSを通じて、キム・セウィが公開した拘束令状請求書を検討したとし、「文書の中の『被疑者プ・ジソク』とい