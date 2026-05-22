国際連合世界食糧計画WFP協会(横浜市、安藤宏基会長＝日清食品ホールディングス社長･CEO)は10日、チャリティイベント「WFPウォーク･ザ･ワールド2026横浜」を開催した。企業および個人として約4700人が参加し、横浜みなとみらい地区約7kmのコースを巡った。このチャリティイベントは、途上国の子どもたちの飢餓をなくすことを目的に2005年に開始した。今回で19回目の開催となる。これまで約7万7000人が参加し、約6600万円の寄付を集