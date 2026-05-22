紀ノ国屋では、夏季限定商品 自家製「メレンゲレモンパイ」(税込399円)を各店で販売している。【自家製「メレンゲレモンパイ」の画像はこちら】◆紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ販売価格:399円(税込)販売店舗:紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)販売期間:5月〜8月 夏季限定商品ふんわりと軽い口どけのイタリアンメレンゲに、爽やかな酸味のレモンクリーム、やさしい甘さのホイップクリーム、パイ生地の4層仕立て。レモンの酸味とクリーム