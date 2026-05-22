あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「恋はつづくよどこまでも」の略語は？「恋はつづくよどこまでも」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とひらがなで3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「恋つづ」でした！恋つづとは、円城寺マキさんによる漫画『恋はつづくよどこまで