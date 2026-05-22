【DXミッドナイトシャドウカプセム】 6月6日 発売予定 価格：4,180円 バンダイは、なりきり玩具「DXミッドナイトシャドウカプセム」を6月6日に発売する。価格は4,180円。5月29日より予約受付を開始する。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場する仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへの変身に使用する「ミッドナイトシャドウカプセム」を