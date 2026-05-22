【アムネシア】 予約受付：5月22日11時～ 発送：12月予定 価格：39,600円 ベルファインは、1/7スケールフィギュア「アムネシア」の予約を5月22日11時より受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は12月を予定している。 「アムネシア」は、TVアニメ「魔女の旅々」第12話の最後に登場したキャラクター。本商品は、原作4巻に使用されたカラ}