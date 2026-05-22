【「イレイナ DX Ver.」（2次再販）】 5月22日11時～受注開始 12月 出荷予定 価格：26,400円 対象年齢：15歳以上 ベルファインは、フィギュア「イレイナ DX Ver.」の再販売（2次）を実施する。価格は26,400円。5月22日11時より受注開始となる。商品は12月に出荷予定。 本商品は、TVアニメ「魔女の旅々」より、原作5巻の表紙イラストをモチ&#