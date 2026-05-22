◆米男子ゴルフツアーＣＪカップ・バイロン・ネルソン第１日（２１日、テキサス州ＴＰＣクライグランチ＝７３８５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、今季から米ツアーに本格参戦している平田憲聖（エレコム）が１イーグル、６バーディー、１ボギーで７アンダーの６４をマークし、首位と２打差の４位と好発進した。久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４アンダーの６７で３２位。金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）