人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が20日、オフィシャルブログを更新。最近の"目元事情"を赤裸々に明かし、まつ毛エクステとカラコン装着による“激変ショット”を公開してファンから反響を呼んでいる。 この日、「桃クロよっこで韓国！可愛くて、羨ましい。」と題してブログを更新した桃は、「今回の韓国はよっこ&クロちゃんと３人で」と報告。空港や機内で撮影した同番組の元