連日報道されるトクリュウによる凄惨な事件。ついには犯行グループのメンバーとして高校生が逮捕されるまでに至った。身近に迫る脅威にどのように対抗すべきか、最前線でトクリュウを追った伝説の刑事が解説する──。【写真】電車内でクネクネダンスを撮影する、へそピアス姿の美結容疑者。他、幼少期や成人式の時の竹前海斗容疑者なども「殺害された被害女性の体には胸などに20か所以上の刺し傷や激しい暴行の痕があり、犯人の