あなたは読めますか？突然ですが、「労る」という漢字読めますか？相手への思いやりを伝える際に欠かせない言葉ですが、いざ漢字で書かれると、自信を持って読める方は少ないかもしれません。気になる正解は……「いたわる」でした！労るとは、苦労をねぎらったり、弱い立場の人などに同情の気持ちを持って親切に接したりすることを意味します。また、病気などの養生をする、大切に手入れをするといった意味でも使われる優しい響き