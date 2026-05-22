あなたは読めますか？突然ですが、「諌める」という漢字読めますか？時代劇や歴史小説などで、目上の人に意見するシーンによく登場する言葉ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いさめる」でした！「諌める」とは、主に目上の人に対して、その過ちや悪い点を改めて正すように忠告することを意味します。単に反対するのではなく、相手を思いやり、道理を説いて