栃木県の強盗殺人事件に便乗した詐欺電話が確認され警察が注意を呼びかけています。警察によりますと20日、県外に住む60代の男性の携帯電話に警察官を名乗る人物から電話があり「上三川町の強盗殺人事件の主犯格があなた名義の口座を知っている」「新しい口座を作り、全財産を移してください」などと指示してきたということです。不審に思った男性が警察に相談したため、被害はありませんでした。警察は「警察が口座の開設を指示し