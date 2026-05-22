タレントのスザンヌが20日、自身のインスタグラムを更新。今春に中学生となった息子の初めての運動会に参加したことを明かし、“彩り華やか”な手作り弁当や運動会の様子を写真で披露した。【写真】「品数多くてすごい！」「色鮮やかなお弁当ー！」中1息子の運動会に持参したスザンヌの手作り弁当スザンヌは「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、写真を複数枚投稿。その筆頭として「息子中学校はじめての運動会」と報告し、